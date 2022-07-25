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Ekonomi

Anlaşma sonrası harekete geçildi: Tahıl koridoru Türk amirale emanet

Türkiye'nin öncülüğünde tahıl krizini sona erdiren mutabakatın ayrıntıları netleşti, ilk gemi 4 gün içinde yola çıkacak. İstanbul'daki merkez, Levent'te bulunan Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde yer alacak, sivil-askeri 20 kişi çalışacak. Merkezin başında bir Türk amiral olacak. Rus, Ukrayna ve BM'nin görevlendirdiği çalışanlar da gelmeye başladı.

Akşam Gazetesi25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:01 - Güncelleme:
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Ukrayna ve Rusya ile imzalanan anlaşmanın yönetim merkezi Milli Savunma Üniversitesi kampüsü olacak. Ekibin başında ise bir Türk amiral yer alacak. Ukraynalılar ve Ruslar ayrı odalarda çalışacak.

Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahılların güvenli bir şekilde dünyaya taşınmasının önünü açması için Cuma günün Türkiye'nin girişimleriyle İstanbul'da imzalanan anlaşma sonrası harekete geçildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Uluslararası 'Tahıl Masası'nın merkezinin Milli Savunma Üniversitesi'nin İstanbul'daki merkezi olacağı ve ekipte tüm taraflardan 20 kişilik bir ekip olacağı öğrenildi.

AYRI ODALARDA OLACAKLAR

20 kişilik ekibin üyeleri Türkiye'ye gelmeye başladı. Ekipte; Ukrayna, Rusya. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'den temsilciler yer alacak. Merkezin başında ise Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek bir Türk amiral olacak. Yapılan değerlendirmelerden sonra merkezin kısa sürede faaliyete geçmesi öngörülüyor. Rus ve Ukraynalı yetkililerin sadece ihtiyaç durumunda bir araya gelecekleri mesailerini ayrı odalarda sürdürecekleri de öğrenildi.

25 MİLYON TON TAHIL

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" ile birlikte, Ukrayna'nın, Karadeniz limanlarında bulunan yaklaşık 25 milyon ton tahılın dünyaya sevkinin önü açılması planlanıyor.

DÜNYA TAKDİRLE İZLEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı. Türkiye'nin etkin çabalarıyla imzalanan anlaşma dünya kamuoyunda büyük heyecan uyandırdı.

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