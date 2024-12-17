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Ekonomi

Mutabakat zaptı imzalandı! Türk ihracatçıların finansmana erişimini güçlendirecek adım

İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 'Türk ihracatçılarının finansmana erişimini güçlendirme yolunda kurdukları stratejik işbirliğini tescil eden' mutabakat zaptını (MoU) imzaladı.

AA17 Aralık 2024 Salı 12:08 - Güncelleme:
Mutabakat zaptı imzalandı! Türk ihracatçıların finansmana erişimini güçlendirecek adım
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İGE'den yapılan açıklamaya göre, İGE ve EBRD'nin ihracatın finansmanına daha fazla katkı sağlamasını hedefleyen işbirliği, Türk ihracatçısının finansal kaynaklara erişimini artırarak, küresel ticarette daha güçlü bir konum elde etmesini sağlamayı amaçlıyor.

İki kurum arasında kurulan ortaklık, İGE'nin ihracatçıları destekleme misyonunu güçlendirirken, EBRD'nin geniş finansal imkanlarını Türk şirketlerinin hizmetine sunacak. Her iki kurum da gelecekte daha yakın işbirliğiyle Türk ihracatçıların uluslararası pazarlarda daha etkin yer almasını hedefliyor.

- "TÜRK İHRACATÇILARINA KÜRESEL REKABET GÜCÜ KAZANDIRIYORUZ"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, stratejik işbirliğinin, ihracatçıların finansmana daha hızlı ve kolay erişmesini sağlayarak, küresel ticaret arenasında daha güçlü bir rekabet avantajı elde etmelerine imkan tanıyacağını bildirdi.

Topaç, "EBRD ile imzaladığımız bu anlaşma, sadece finansman imkanlarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türk iş dünyasının uluslararası pazarlarda daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yer almasını da destekleyecek. Gelecekte, işbirliğimizin daha da derinleşerek ihracatçılarımıza çok daha geniş bir yelpazede uluslararası fırsatlar sunacağına eminim. İGE olarak, Türk ihracatçılarının sürdürülebilir finansmana erişimi yolunda gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "ÇABALARIMIZI VE UZMANLIKLARIMIZI BİRLEŞTİREREK FİNANSMANA ERİŞİMİ ARTIRIYORUZ"

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya da güçlü ihracat performansının, yerel ekonomilerin büyümesi ve dayanıklılığında kritik bir rol oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ortaklık, ihracata yönelik şirketlerin gelişimini ve küresel rekabet gücünü destekleme konusundaki ortak taahhüdümüzü vurgulamaktadır. Çabalarımızı ve uzmanlıklarımızı birleştirerek yeni fırsatlar yaratmayı, finansmana erişimi artırmayı ve sürdürülebilir ekonomik ilerlemeye katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

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