Müteahhitlere Libya müjdesi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı El-Tahir el-Hadi el-Cuheymi başkanlığında ‘Türkiye-Libya Müteahhitlik Ortak Çalışma Grubu’ toplantısı gerçekleştirildi.

BİRE BİR GÖRÜŞMELER

Ticaret Bakanlığında dün düzenlenen toplantıya, Türkiye Müteahhitler Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi, Türkiye Bankalar Birliği, Libya’da İş Yapan Müteahhitler Birliğinin yanı sıra, konut ve altyapı projeleri ile ulaştırma projeleri uygulama kurumları, Libya Sayıştayı, İdari Merkezlerin Geliştirilmesi Kurumu (ODAC) gibi Libya’nın alt ve üstyapı projelerini yürüten işveren idarelerinin temsilcileri katıldı.

Bakan Pekcan, söz konusu toplantıda yaptığı konuşmada, Türk hükümeti olarak, Libya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini ifade etti. İki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 65.3 artış gösterdiğini belirten Pekcan, 1,9 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını kaydetti. Pekcan, 2011 yılında Libya’da yaşanan olayların olumsuz etkisinin hala sürdüğünü, iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin en önemli unsurlardan birini teşkil eden müteahhitlik sektöründe Türk firmalarının çok sayıda projesinin de bunlar arasında yer aldığını dile getirdi.

SORUNLAR AŞILACAK

Yarım kalan projelerde tekrar işbaşı yapılmasının önem taşıdığını vurgulayan Pekcan, “Libya’nın kalkınma sürecine Türk müteahhitlerin verdiği katkıların sürmesini arzuluyoruz. Yaşanan sorunların, Türk firmalarıyla Libyalı işverenlerin proje bazlı birebir görüşerek çözüme kavuşturulması en uygun yöntem. Bu görüşmelerin de en kısa sürede başlamasını bekliyoruz” dedi.

Libya Planlama Bakanı el-Cuheymi de iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine önem verdiklerini, alt yapının yeniden inşası için kapsamlı bir plan hazırlandığını bildirdi. Bu kapsamda Türk firmalarının geçmişte olduğu gibi bu çalışmalarda yer almasını istediklerini vurgulayan el-Cuheymi, geçmişteki sorunların firma ve işveren idare arası görüşmelerle aşılması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.