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Müteahhitlik liginde yerimizi koruduk 

‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde Türkiye 44 şirket ile yer aldı. Türk müteahhitleri bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar dolar tutarında 9 bin 782 projeyi hayata geçirmeyi başardı. 

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Küresel durgunluğa rağmen Türk müteahhitlik şirketlerinin başarısı sürüyor. Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin (Engineering News Record), her yıl açıkladığı ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesine bu yıl 44 Türk şirketi girdi. Şirket sayısında önceki yıla göre 2 kayıp yaşanmasına rağmen, Türkiye listede Çin’den sonra ikinci olarak yerini korudu. Üçüncü sırada ise ABD yer aldı. 

124 ÜLKEDE VARIZ 

Listede 33’üncü sırada yer alan Rönesans Holding, en fazla gelire sahip olan Türk şirketi olarak kayıtlara geçti. Rönesans’ı Limak, Tekfen, TAV, Yapı Merkezi, ANT Yapı, Enka, Alarko, Gama ve Çalık Enerji izledi. Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Ortadoğu’da yüzde 9.7’den yüzde 10.4’e yükselirken, Asya’da yüzde 4’ten yüzde 2.1’e geriledi. Firmalarımızın pazar payı, Afrika’da çok değişmeyerek yüzde 5.6 olurken, Avrupa’da ise sınırlı artışla yüzde 7’ye ulaşıldı.Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, ENR listesinin açıklanmasının ardından şu değerlendirmeyi yaptı: “Küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen sektörümüzün ‘dünya devler ligi’nde, 40’ı Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olmak üzere toplam 44 müteahhitlik firmamız ile yerimizi koruyor olmamız büyük önem taşımaktadır. Müteahhitlerimiz, son dönemde yurt içinde artan zorluklar nedeniyle yurtdışına daha çok yoğunlaşmış ve bu pazarlarda 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 5.6 milyar dolar tutarında toplam 130 proje üstlenmiştir. 

Böylece yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimiz kapsamında bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar dolar tutarında 9.782 projeye ulaşılmıştır. Yılsonunda ise yeni proje tutarında 2018’de yakaladığımız 20 milyar dolar düzeyine tekrar ulaşmayı amaçlıyoruz.” 

Hedef 2030’da 50 milyar $

Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki konumunu daha da güçlendireceklerini söyleyen Mithat Yenigün “Bunun için firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırılması ve teknik müşavirlik sektörümüzün de desteklenerek güçlendirilmesi önem taşımaktadır. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin sürdürülebilir büyüme açısından önemi son derece büyüktür.  Bu çerçevede Birliğimiz öncülüğünde, yurtiçinde yapılanmasını tamamlamış, dünya taahhüt sektöründe ağırlığı olan ve bölgesinde lider ‘Türk Müteahhitliği’ markasını oluşturarak; uluslararası pazardan aldığımız payın 2030’larda yüzde 7’lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolara yükselmesini amaçlıyoruz” dedi. 

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