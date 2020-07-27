AA 27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:11 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:11

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermal enerji santrallerinde üretilip ekonomiye kazandırılacak lityumun, Türkiye'nin elektrikli yerli otomobil hamlesine ve yerli depolama teknolojilerine katkı sağlayacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in müjdesini verdiği bor atığı sıvılardan lityum elde edilmesi için kurulacak prototip tesisin çok önemli olduğunu vurgulayan Şentürk, bu kapsamda yıl sonunda ilk üretime başlanacağını anımsattı.

Enerjide dönüşümün, teknolojik ilerlemeyle ham madde üretimine bağlı olduğunu ve Türkiye'nin son yıllarda bu alanlarda önemli adımlar attığını belirten Şentürk, "Günümüzde jeotermal kaynaklardan doğrudan elektrik sektöründe, ikincil kullanım ve yatırımlar sayesinde ise seracılık, kurutma, termal turizm gibi sektörlerde yararlanılıyor. Yeni Zelanda ve ABD gibi bazı ülkelerde jeotermal kaynaklarda ticari değeri yüksek elementler bulunduğu ve buradan geri kazanılan metalik maden potansiyelinin işletilebilecek düzeyde olduğu biliniyor. Araştırmalar, jeotermal akışkanların pek çok metal maden ve mineralce zengin olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şentürk, jeotermal akışkandan elde edilmesi hedeflenen kimyasal içeriğin, jeolojik yapıyla ilişkili olduğuna işaret ederek jeotermal sahaların ısı potansiyelleri başta olmak üzere, tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına ve sanayide ham madde ihtiyacının karşılanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesinin önemine dikkati çeken Şentürk, şöyle devam etti:

"Lityum, değeri yüksek ve rezervleri azalmakta olan önemli elementler arasında yer alıyor. Türkiye, dünya lityum rezervinde 25'inci sırada yer alıyor, biz bu rezervin değerlendirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye'de bulunan jeotermal kaynaklı elektrik üretim tesislerinden günlük 46 kilogram lityum kazanılabilir. Yılda yaklaşık 17 bin ton lityum, sadece jeotermal elektrik santrallerinden elde edilebilir. Bu hesaplamayla 35 bin tonluk dünya lityum üretiminin yarısından fazlası, Türkiye'deki jeotermal akışkandan elde edilebilir."

Şentürk, jeotermal kaynakları incelendiğinde, Biga Yarımadası’nın lityum, bor ve arsenik grubu elementlerden zengin olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Kıymetli maden ve minerallerin, Türkiye'nin enerji ithalatının azaltılmasında büyük rol oynayacağına işaret eden Şentürk, "Biz jeotermal elektrik santral yatırımcıları olarak jeotermal kaynaklardan elde edilebilecek tüm kıymetli maden ve mineraller için elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.