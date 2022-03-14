Müthiş yatırım! Dünya devi Türkiye'yi seçti

Star Gazetesi 14 Mart 2022 Pazartesi 21:19 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 21:39

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli dev otomobil firması Ford, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Türkiye'de bir pil fabrikası kuracak olan firma, 2035 yılına kadar minibüslerinden kaynaklanan tüm emisyonları aşamalı olarak azaltıp Avrupa'daki elektrik hedeflerini genişletmeyi planlıyor.

Söz konusu açıklama, grubun elektrikli otomobil öncüsü Tesla'yı devralmak için küresel bir yeniden yapılanmada işlerini pille çalışan araçlara ve motor modellerine ayırmasından bir hafta sonra geldi.

3'TE 2'Sİ ELEKTRİKLİ OLACAK

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre Ford'un yeni planında, 2035 yılına kadar her modeli tamamen elektrikli hale getirmeyi ve geçen yılki tüm binek otomobillerin ve minibüslerinin üçte ikisinin 2030 yılına kadar kıta Avrupası ve Birleşik Krallık'ta elektrikli olacağı belirtildi.

Dizel Transit kamyonetlerinin kullanımdan kaldırılması anlamına gelen hareket, geçen yıl COP26 zirvesinde 2035 yılına kadar gelişmiş pazarlarda yalnızca sıfır emisyonlu araçlar satma taahhüdüyle bağlantılı olduğu biliniyor.

Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ford'un üretim ve lojistik ile sattığı araçlar da dahil olmak üzere Avrupa'daki tüm üretimlerinin de 2035 yılına kadar karbon nötr olacağını söyledi.

Bu hamleler, yanmalı motordan elektrikli arabalara geçişte Avrupa'nın lider konumuna gelmesine yardımcı olacağı bekleniyor. Ford bu kararıyla bölge, elektrikli araç satışlarında Çin'in ardından ikinci büyük yatırımcı olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE'YE FABRİKA KURACAK

ABD'li grup, Türkiye'den iki firma ile ticari araçlara pil üretecek olan bir gigafabrika kuracak.

Ford, geçtiğimiz yıl Merseyside'daki Halewood tesisinde elektrikli parçalar üretmek için 230 milyon sterlin yatırım yapmış olsa da, karar, grubun artık pil üretimi için bir İngiltere'de bir tesis kurmayı düşünmediği anlamına geliyor.

Ford'un geçişi, Transit için dizel motorlar üreten İngiltere'deki Dagenham fabrikasının uzun vadeli geleceği hakkında da soruları gündeme getiriyor.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, fabrikanın "Yanmalı motor işinin en uzun kuyruğu olacağını" ve "İşin çok önemli bir parçası olmaya devam ettiğini" söyledi.

Pazartesi günü FT'ye verdiği demeçte, "Her şey değişiyor, her şey dönüşecek ve bu çok fazla değişiklik getiriyor, ancak toplumun Avrupa'da talep ettiği şeyin bu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

TÜRKİYE YAPIMI

Şirket, tüm yeni modellerinin piyasaya çıkmasıyla 2026'dan itibaren Avrupa'da her yıl yaklaşık 600.000 elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

Şu anda Avrupa'da tek akülü binek otomobil modeli satan grup, Meksika'dan ithal edilen Mustang Mach-E, önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa'da 7 yeni elektrikli model piyasaya sürecek.

Türkiye yapımı Transit Custom ve Almanya'daki Köln fabrikasında yapılacak yeni bir küçük spor arazi aracı ile başlayacak.

Köln fabrikasında ayrıca, 2024'ten itibaren her iki otomobilin de Volkswagen'in MEB elektrik üretim sisteminin kullanıldığı ikinci bir elektrikli model üretecek.

Ford ve Volkswagen'in (VW), bazı araç programlarını ve teknolojilerini paylaşmayı içeren küresel bir ittifaka sahip olduğu biliniyor.

Arabalar için piller, İsveç'teki Northvolt'u içeren VW tedarikçilerinden gelecek ve Köln'deki yeni bir tesiste monte edilecek. Ford, yeni hatları ve ek aracı yerleştirmek için Almanya sahasındaki yatırımını 1 milyar €'dan 2 milyar €'ya çıkaracak ve sahada altı yıl içinde 1,2 milyon akülü araç yapmayı planlıyor.

Öte yandan Ford'un en küçük yüksek koltuk modeli olan Puma, kullanıcılara bir seçim sansı sunacak.

Ford, Pazartesi günü, tesisin tam kontrolünü Ford Otosan ortak girişimine devredeceğini söyledi.

Romanya tesiste ise, 2024 yılından itibaren daha küçük Transit Courier ve yolcu Tourneo Courier'in elektrikli versiyonları da üretilecek.

Star Gazetesi