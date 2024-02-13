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Ekonomi

Muud'da ocak ayının en çok dinlenenleri açıklandı

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da ocak ayının en çok dinlenenleri açıklandı.

AA13 Şubat 2024 Salı 12:46 - Güncelleme:
Muud'da ocak ayının en çok dinlenenleri açıklandı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muud'da ocak ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu.

Yerli sanatçılar listesinde pop müziğinde Semicenk zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında yine Semicenk'in Karışık Kaset albümü ilk sıraya yerleşti.

Yerli single kategorisinde KÖFN'ün, Simge ile beraber seslendirdiği Yakışıklı parçası ilk sırada yer aldı.

Calm Down yabancı parçalarda, yabancı sanatçılar kategorisinde ise Taylor Swift ocak ayının şampiyonu oldu.

Yabancı single kategorisinde Rema & Selena Gomez - Calm Down parçası ile ilk sırada yer aldı. Taylor Swift, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirvenin sahibi oldu.

"The Weeknd"in "The Highlights" albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak listeye adını yazdırdı.

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