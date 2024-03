Türk Telekom'un müzik platformu Muud'da şubat ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Platform kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan 14 Grammy ödülü sahibi Taylor Swift en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinin lideri oldu.

SEMİCENK ZİRVEYİ BIRAKMIYOR



Platformda yerli single'lar listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk'in "Eyvah Neye Yarar" isimli şarkısı yer aldı. En çok dinlenen yerli albüm listesinde ise yine Semicenk'in "Karışık Kaset" adlı albümü birinci sıraya yerleşti. Semicenk aynı zamanda yerli sanatçılar kategorisinde de zirveye ismini taşıdı.

YABANCI SİNGLE VE ALBÜM KATEGORİLERİNİN GALİPLERİ: TOM ODELL VE THE WEEKND



Yabancı single kategorisinde Tom Odell - Another Love zirvenin sahibi oldu. Bunun yanı sıra şubat ayında The Weeknd - The Highlights en çok dinlenen yabancı albüm olarak listeye adını yazdırdı.

En çok dinlenen yerli single'lar

Semicenk - Eyvah Neye Yarar

Ebru Yaşar & Siyam – Yoksun

KÖFN & Simge – Yakışıklı

Burak Bulut & Ebru Yaşar – Kehribar

Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde

Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe - Aşktan Giderken

Kurtuluş Kuş & Tuğçe Kandemir - Aç Gözünü

Semicenk - Fark Ettim

Semicenk - Şalteri Kapattım

Melis Fis - Kara Kedi

En çok dinlenen yerli albümler

Semicenk - Karışık Kaset

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2

Mustafa Ceceli - İyi ki Sen Varsın

Derya Uluğ – Nefes

Mabel Matiz – Fatih

Alişan - Ve Kimselere Güvenmiyorum

Emre Fel - VEDA TÜRKÜSÜ

Simge - Ben Bazen

Kibariye - İşte Ses İşte Yorum

Emir Can İğrek - Parti İptal

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

İrem Derici

Ebru Yaşar

Simge

Burak Bulut

İkilem

BLOK3

Aleyna Tilki

Sefo

Sezen Aksu

En çok dinlenen yabancı albümler

The Weeknd - The Highlights

Rema - Rave & Roses Ultra

The Weeknd - Starboy[Deluxe]

Harry Styles - Harry's House

Imagine Dragons – Evolve

Eminem - Curtain Call: The Hits

Doja Cat – Scarlet

Drake - For All The Dogs

Måneskin - RUSH! (ARE U COMING?)

21 Savage – american dream

En çok dinlenen yabancı single'lar

Tom Odell - Another Love

Miley Cyrus – Flowers

The Weeknd & Madonna - Popular (feat. Playboi Carti)

LP - Lost on You

Jain – Makeba

Calvin Harris & Rag'n'Bone Man - Lovers In A Past Life

Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT

Doja Cat - Paint The Town Red

Harry Styles - As It Was

Imagine Dragons – Believer

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Taylor Swift

The Weeknd

Rihanna

Kim Petras

Modern Talking

Shakira

Lana Del Rey

Billie Eilish

Metallica

Beyoncé