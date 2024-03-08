Türk Telekom'un müzik platformu Muud'da şubat ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Platform kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan 14 Grammy ödülü sahibi Taylor Swift en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinin lideri oldu.
SEMİCENK ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Platformda yerli single'lar listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk'in "Eyvah Neye Yarar" isimli şarkısı yer aldı. En çok dinlenen yerli albüm listesinde ise yine Semicenk'in "Karışık Kaset" adlı albümü birinci sıraya yerleşti. Semicenk aynı zamanda yerli sanatçılar kategorisinde de zirveye ismini taşıdı.
YABANCI SİNGLE VE ALBÜM KATEGORİLERİNİN GALİPLERİ: TOM ODELL VE THE WEEKND
Yabancı single kategorisinde Tom Odell - Another Love zirvenin sahibi oldu. Bunun yanı sıra şubat ayında The Weeknd - The Highlights en çok dinlenen yabancı albüm olarak listeye adını yazdırdı.
En çok dinlenen yerli single'lar
Semicenk - Eyvah Neye Yarar
Ebru Yaşar & Siyam – Yoksun
KÖFN & Simge – Yakışıklı
Burak Bulut & Ebru Yaşar – Kehribar
Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde
Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe - Aşktan Giderken
Kurtuluş Kuş & Tuğçe Kandemir - Aç Gözünü
Semicenk - Fark Ettim
Semicenk - Şalteri Kapattım
Melis Fis - Kara Kedi
En çok dinlenen yerli albümler
Semicenk - Karışık Kaset
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2
Mustafa Ceceli - İyi ki Sen Varsın
Derya Uluğ – Nefes
Mabel Matiz – Fatih
Alişan - Ve Kimselere Güvenmiyorum
Emre Fel - VEDA TÜRKÜSÜ
Simge - Ben Bazen
Kibariye - İşte Ses İşte Yorum
Emir Can İğrek - Parti İptal
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
İrem Derici
Ebru Yaşar
Simge
Burak Bulut
İkilem
BLOK3
Aleyna Tilki
Sefo
Sezen Aksu
En çok dinlenen yabancı albümler
The Weeknd - The Highlights
Rema - Rave & Roses Ultra
The Weeknd - Starboy[Deluxe]
Harry Styles - Harry's House
Imagine Dragons – Evolve
Eminem - Curtain Call: The Hits
Doja Cat – Scarlet
Drake - For All The Dogs
Måneskin - RUSH! (ARE U COMING?)
21 Savage – american dream
En çok dinlenen yabancı single'lar
Tom Odell - Another Love
Miley Cyrus – Flowers
The Weeknd & Madonna - Popular (feat. Playboi Carti)
LP - Lost on You
Jain – Makeba
Calvin Harris & Rag'n'Bone Man - Lovers In A Past Life
Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT
Doja Cat - Paint The Town Red
Harry Styles - As It Was
Imagine Dragons – Believer
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Taylor Swift
The Weeknd
Rihanna
Kim Petras
Modern Talking
Shakira
Lana Del Rey
Billie Eilish
Metallica
Beyoncé