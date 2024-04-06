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  • Muud'da Zeynep Bastık'ın ''Lan'' şarkısı birinci sıraya yerleşti
Ekonomi

Muud'da Zeynep Bastık'ın ''Lan'' şarkısı birinci sıraya yerleşti

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da geçen ayın en çok dinlenen yerli single listesinde Zeynep Bastık'ın 'Lan' şarkısı birinci sıraya yerleşti.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
Muud'da Zeynep Bastık'ın ''Lan'' şarkısı birinci sıraya yerleşti
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud'da mart ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu.

Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yer alan Bastık, "Lan" ile en çok dinlenen yerli single listesinin lideri oldu. Şarkının söz ve müziği Mabel Matiz'e ait. Parça global listelere girerek, milyonlarca kez dinlendi ve rekor kırdı.

Muud'da mart ayının en iyi çıkış yapan sanatçılar listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Sıla, "Yağmur" adlı şarkısıyla zirvenin sahibi oldu. Sıla'nın ardından İkilem'in "Ne Mutsuzum Ne De İyi" isimli maxi single'ı ve Yalın'ın "Deliler Okulu" dikkati çekiyor. Tyla ise en iyi çıkış yapan yabancı sanatçılar arasında yerini aldı.

Platformda geçen ayın en çok dinlenen yabancı albüm ve sanatçı listelerinde zirvenin sahibi Ariana Grande oldu. İki Grammy ödüllü sanatçının "Eternal Sunshine" albümü en çok dinlenen yabancı albüm listesine birinci sıradan girdi.

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