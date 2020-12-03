Nahçıvan koridoruyla Doğu'ya piyango vuracak

03 Aralık 2020 Perşembe 08:17 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 08:30

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'dan geri almasıyla birlikte bölgede yeni bir dönem başlıyor. Azerbaycan'a bağlı Nahçivan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki koridorun Bakü'nün kontrolüne geçmesi, siyasi ve askeri açıdan olduğu kadar ticari açıdan da oldukça önemli. Böylece Türkiye ile Orta Asya'yı birbirine bağlayan kesintisiz bir yol oluşuyor. Doğu Anadolu'daki iş ve siyaset dünyası ise bu koridorun açılmasıyla sağlanacak olan ticari katkıyı Sabah Gazetesi'ne anlattı.

ERZURUM'UN ALTYAPISI HAZIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "Bölgenin, Nahçıvan ve İran sınırlarına açılan noktalarında 37 milyon liralık yollar yaptık. Bölgenin lojistik merkezini kurduk. Erzurum ve bölgeden orta dünyaya önemli bir koridor oluştu. Bölgemiz, bu yol ile çok daha cazibeli hale gelecek."

IĞDIR CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Iğdır Ticaret Odası Başkanı Kamil Aslan: "Iğdır'ın sınır kapısının direkt Azerbaycan'a açılması demek, ticari hacmimizi ilk etapta en az 3 kat artırmamız demek. Her şey yolunda giderse hacim 5 milyar dolara çıkabilir. Şu anki ticaret yolu çok meşakkatli ve maliyetli. Iğdır cazibe merkezi olacak."

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver: "Ekonomi ve turizm alanlarındaki ilişkiler bakımından yeni bir devrin kapısı olan Nahçıvan koridorunun açılması, Bakü-Tiflis-Kars güzergahına güçlü destek oluşturarak tarihi İpek Yolu'nun canlanmasına önemli katkı sağlayacak."

Erzurum Ticaret Odası Başkanı Lütfü Yücelik: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'nun Nahçıvan tarafına da bir demiryolu planlandığını açıklaması, bu hattın önemini bir kat daha artırdı. Bu demiryolunun, şehrimizdeki ticaret erbabına, üreticilere, ihracat yapan firmalarımıza getireceği avantajları en iyi şekilde kullanmamız gerektiğine inanıyoruz."

KARS'IN LOJİSTİK ÜSSÜNDEN KATKI

Kars Valisi Türker Öksüz: "Kars'ta yapımı devam eden lojistik merkezimiz bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Lojistik merkezimiz ile birlikte, Türk Cumhuriyetlerine bağlantının oluşacağı ve ticaretin artacağı bir durum var. Artık yetiştirdiğimiz ürünleri rahat gönderip, ihtiyacımız olan ürünleri de çok rahat alabileceğiz."

Ardahan Valisi Hüseyin Öner: "Bu politika ile Türk Cumhuriyetlerine kesintisiz bir yolun olması hem hammaddenin kolay gelmesi hem de üretilen ürünün kolay gönderilmesini sağlayacaktır. Ardahan'ımız için de hayırlı olacaktır."

DİLUCU KAPISI ORTA DÜNYAYA AÇILACAK

Koridorun açılması ile birlikte ilk etapta bölgeye büyük bir inşaat malzemesi sevkiyatının yapılması bekleniyor. Ermeni askerlerinden kurtarılan topraklarda, oluşan tahribatlar nedeniyle ilk yıl inşaat malzemelerinin ağırlıklı olarak gitmesi bekleniyor. Koridorun açılması ile birlikte, Dilucu Sınır Kapısı da ayrı bir statüye kavuşacak. Şimdiye kadar sadece 400 bin nüfuslu Nahçıvan'a açılan sınır kapısı artık orta dünyanın kapısı olacak.

10 KASIM 'ZAFER GÜNÜ' İLAN EDİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tarihini "Zafer Günü" ilan etti. Aliyev, 10 Kasım'ın "Zafer Günü" ilan edilmesi ve bu günün her yıl kutlanılması yönünde karar aldı. Aliyev ayrıca Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı gün olan 27 Eylül'ü de "Şehitleri Anma Günü" olarak belirledi.

KARABAĞ'DA BARIŞA AYYILDIZ KALKANI

Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes kapsamında; Türk- Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlandı. Kardeş Azerbaycan ordusuna teknik ve taktiksel olarak destek sunan Türkiye, bölgede ateşkesin sağlanması noktasında da kilit misyona sahip olacak. Kurulacak ortak merkezde görev yapacak olan TSK; ateşkes ihlalleri, tespit, gözlem faaliyeti yürütecek. Mehmetçik, ateşkes ihlalini engellemeye yönelik tedbirler alacak, şikayet ve ihlaller olduğu zaman sahada incelemelerde bulunacak. Türk askeri bu faaliyetlerinde yerli üretim İHA'lardan da yararlanacak. Ortak merkezde, Dağlık Karabağ bölgesindeki ateşkesi denetlemekte görev alacak eşit sayıda Türk ve Rus personel görev yapacak. Öte yandan ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi için Gence ve Berde rayonlarında pilot koruma bölgeleri oluşturulacak. Türk ve Rus birliklerinin gözlem faaliyetlerinde koordinasyonu sağlaması için de çok sayıda ateşkesi izleme irtibat bürosu oluşturulacak.