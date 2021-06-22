22 Haziran 2021 Salı 10:10 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 10:10

Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? sorusu, dün yapılan kabine toplantısı sonrasında gündeme geldi. Koronavirüs pandemi sürecinde zor durumda kalan işçilere verilen Nakdi ücret desteği en son Haziran ayının 30'una kadar uzatılmıştı. Peki Kabine toplantısında Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Temmuz ayında nakdi ücret desteği yatacak mı? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bir süredir devam eden İşsizlik ve nakdi ücret desteğiyle ilgili son durum merak konusu oldu.

Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren torba yasa ile koronavirüs pandemisinde işsiz kalan veya izne çıkarılan işçilere destek vermek amaçlı 2 ay süreyle nakdi ücret desteği verileceği açıklanmıştı. Bir süredir devam eden desteğin Haziran'ın 30'unda sona ereceği duyurulmuştu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Nakdi Ücret Desteği Haziran'ın 30'unda sona erecek. Desteğin uzatılmasına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Temmuz ayında kısıtlamaların da kalkacak olmasıyla birlikte Nakdi Ücret Desteğinin uzatılması beklenmiyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Uzun süredir tüm dünyada etkisini sürdüren Koronavirüs pandemisinden dolayı işsiz kalan ve ücretsiz olarak izne çıkarılan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla 2 ay süreyle verilen destektir. Bu destek ise yürürlüğe konulan torba yasa ile başlatılmıştır. Ödemeler ise İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılmadır.