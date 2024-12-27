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Ekonomi

NATO aradan çıkarılacak! Türkiye'den doğrudan Bayraktar TB2 satın alacaklar

Türkiye'den 2025'te 6 Bayraktar TB2 alımı hususunda anlaştıklarını ifade eden Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez, 'NATO üzerinden teslimatı denedik, olmazsa doğrudan teslimata gideceğiz' dedi. Helez ayrıca Türkiye'den 5 adet Kirpi II zırhlı araçları ve yangın söndürme helikopteri de alacaklarını duyurdu.

AA27 Aralık 2024 Cuma 11:30 - Güncelleme:
NATO aradan çıkarılacak! Türkiye'den doğrudan Bayraktar TB2 satın alacaklar
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Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, ülke ordusunun Türkiye'den alacağı Bayraktar TB2 ve Kirpi II zırhlı araçlarıyla daha da güçlenmeye hazırlandığını söyledi.

Helez, ülkesinin savunma alanında Türkiye ile işbirliğini, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik sürecini ile güncel meseleleri AA muhabirine değerlendirdi.

Son aylarda Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Helez, 2025'te ülkesinin yeni savunma donanımlarına sahip olacağını belirtti.

Helez, Ukrayna'da kendilerini "dünyanın en iyisi" olarak gösteren Kirpi II zırhlı araçlarından 5 tane almayı planladıklarını kaydederek, "Uzun vadede ise 16 adet almayı planlıyoruz. Buna ilişkin 60 pilota sıkı bir eğitim de veriyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DEN DOĞRUDAN BAYRAKTAR TB2 SATIN ALACAKLAR

Türkiye'den 2025'te 6 Bayraktar TB2 alımı hususunda da anlaştıklarını ifade eden Helez, "NATO üzerinden teslimatı denedik, olmazsa doğrudan teslimata gideceğiz. Bayraktarları yerleştirebileceğimiz 2 yer var. Rajlovac Kışlasındaki pisti uzatmak durumundayız. Bayraktarlar için 1200 metrelik uzunluğa ihtiyaç var." diye konuştu.

Helez, ilk etapta 2, daha sonra da 4 Bayraktar TB2'nin teslim edileceğini dile getirerek, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Türkiye'de eğitimde olduğunu anlattı.

Türkiye'den yangın söndürmek amacıyla helikopter de alacaklarını bildiren Helez, "Adım adım ilerliyoruz ve savunma alanındaki işbirliklerimiz devam edecek. Daha da güçlenmeye hazırlanıyoruz." dedi.

- "HALK, SIRBİSTAN'A ZARARI VUCİC'İN VERDİĞİNİ GÖRMEYE BAŞLADI"

Helez, bölgede ciddi bir Rusya etkisinin olduğuna işaret ederek, özellikle Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in bu etkiye katkı sağladığını savundu.

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Sırbistan'da son dönemde düzenlenen öğrenci protestolarını değerlendiren Helez, "Bizler yıllardır daha demokratik bir Sırbistan bekliyoruz. Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından Sırbistan'ı yöneten çoğu lider ülkemizin içişlerine karıştı, çirkin mesajlar gönderdi." yorumunu yaptı.

Helez, "Bu arada şunu da söylemek isterim ki Kosova'nın bağımsızlığı noktasında da kilit isim Vucic'tir. Uluslararası toplum tarafından bunu yapmak için getirildi ve misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Halk, Sırbistan'a en büyük zararı Vucic'in verdiğini görmeye başladı." dedi.

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Bosna Hersek'in, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex ile işbirliği anlaşmasına paraf attığını söyleyen Helez, ülke güvenliği için büyük bir adım olan bu anlaşmaya imzaların da ocakta atılacağını belirtti.

- SİLAHLI KUVVETLERİNİN ÖNCELİKLERİ ARASINDA HALKA YARDIM DA VAR

Helez, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırları korumanın dışında sivil halka da yardım etmesi gerektiğini ifade ederek, yangın, sel gibi doğal afetlerde her zaman, tüm imkanlarıyla sivil halkın yanında olduklarını dile getirdi.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığının da üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirdiğini vurgulayan Helez, attıkları adımların da NATO standartlarıyla uyumlu olduğunu kaydetti.

Helez, NATO üyeliğine daha da yaklaşmak için faaliyetlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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