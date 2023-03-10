İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2023 Cuma / 18 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9808
  • EURO
    20,0974
  • ALTIN
    1119.36
  • BIST100
    5417.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • NATO Türkiye'ye gönderecek! Bakan Akar duyurdu: Mutabakat sağlandı
Ekonomi

NATO Türkiye'ye gönderecek! Bakan Akar duyurdu: Mutabakat sağlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun depremin ardından Türkiye'ye gönderdiği 4 bin kişilik çadıra ilave olarak, 4 bin kişilik daha çadır gönderme kararı aldığını açıkladı. Bakan Akar, 'NATO ile gerekli görüşmeler yapıldı. Mutabakat gerçekleşti.' ifadesini kullandı.

AA10 Mart 2023 Cuma 11:31 - Güncelleme:
NATO Türkiye'ye gönderecek! Bakan Akar duyurdu: Mutabakat sağlandı
ABONE OL

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Akar, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesinde AFAD koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO iş birliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu.

NATO yetkilileri ve askeri yetkililerden çadır kente ilişkin bilgi alan Akar, NATO çadır kentlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

NATO TÜRKİYE'YE GÖNDERECEK! BAKAN AKAR DUYURDU: MUTABAKAT SAĞLANDI

Sektörler halinde gerçekleşen çalışmalardan birinci sektördeki kalma yerleri ve genel kullanım alanlarının kurulumunun tamamlandığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Gerek kalma yerleri gerekse sosyal alanları açısından vatandaşımızın rahatlıkla kullanabileceği bir çadır kent ortaya çıktı. Bunu daha da geliştireceğiz. Bir taraftan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da sosyal imkanlardan yararlanmaları için gereken ortam sağlanıyor. Ayrıca geniş çadırlar var. Onları da Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ile yakın iş birliği ve koordinasyon içinde gerekli öğretmen desteğinin sağlanması ile anaokulundan başlayarak üniversite hazırlık kursları dahil Mehmetçik dershaneleri kuracağız."

NATO'nun Hatay'da toplam 4 bin kişilik çadır kent kurulumunun devam ettiğini dile getiren Akar, "Bunlara ilave olarak 4 bin kişilik çadır kent için de NATO ile gerekli görüşmeler yapıldı. Mutabakat gerçekleşti." ifadesini kullandı.

- SOSYAL ALANLAR

Ötençay Mahallesi'ndeki Hatay NATO Çadır Kenti'nin kurulduğu 100 bin metrekarelik alanın tasfiyesi 8 günde yapılarak inşaata hazır hale getirildi.

Çadır kentte tuvalet ve banyo, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, spor etkinlik çadırı, sağlık merkezi, çocuk parkı, mescit, temiz ve atık su arıtma tesisleri, idari ofisler gibi birimler bulunuyor.

Eksi 32 ve 49 dereceye dayanıklı barınma çadırlarında, ısıtma ve soğutma sistemi, yangın algılama detektörü, yatak, ranza bulunuyor. Çadır kentte, Rol 2 seviyesinde hastane olarak hizmet verecek tıbbi destek ünitesiyle Mehmetçik okulları da yer alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.