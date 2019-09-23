Türk ekonomisine övgü: 2003'e göre daha görkemli

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Natsuo Yamaguchi: Türkiye'nin ekonomik durumu 2003'e göre daha görkemli

Japonya'da koalisyon hükümetinin ortağı Komeito Partisinin Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, 'Türkiye'yi 2003 yılında ziyaret ettim. O yıllar ile bugünü kıyasladığım zaman Türkiye'nin ekonomik durumunun o zamankinden daha görkemli bir şekilde geliştiğini fark ettim.' dedi.

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Japonya'da koalisyon hükümetinin ortağı Komeito Partisinin Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, "Türkiye'yi 2003 yılında ziyaret ettim. O yıllar ile bugünü kıyasladığım zaman Türkiye'nin ekonomik durumunun o zamankinden daha görkemli bir şekilde geliştiğini fark ettim." dedi.

Genel Başkan Natsuo ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve beraberlerindeki üst düzey yetkililer, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Natsuo, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan'ın tavsiyesi üzerine bu kente geldiklerini söyledi.

Türk-Japon dostluk bağının uzun yıllar önce kurulduğunu vurgulayan Natsuo, şöyle devam etti:

"Son yıllarda Japonya-Türkiye ilişkileri üst düzey ziyaretler vesilesiyle ekonomik ve kültürel anlamda gerçekten büyük bir ivme kazandı. Türkiye'yi 2003 yılında ziyaret ettim. O yıllar ile bugünü kıyasladığım zaman Türkiye'nin ekonomik durumunun o zamankinden daha görkemli bir şekilde geliştiğini fark ettim. Japonya'da doğal afetler her zaman gündeme gelmiştir. Türkiye'de de depremler son günlerde gündeme geldi. Doğal afeti önleme konusunda iki ülke arasında iş birliği yapabileceğimize inanıyoruz."

Natsuo, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın, ülkesinin başkenti Tokyo'da düzenleneceğini hatırlattı.

Olimpiyatların hem spor hem de turizm anlamında karşılıklı ziyaretleri geliştireceğine inandıklarını anlatan Natsuo, "Sanayi şehri olan Eskişehir'de fabrikaları ziyaret edeceğiz. Bunun sonuçlarını ise Japonya'daki dostlarımızla paylaşıp ikili ilişkilerin daha da genişlemesine katkıda bulunmak isteriz." dedi.

Vali Özdemir Çakacak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Türkiye ile Japonya arasındaki iyi ilişkilerin 1800'lü yıllara dayandığını kaydetti.

Japonya ile Türkiye arasında geçmişe uzanan bağlantıların daha da geliştirilmesi amacıyla 2003'ün Japonya'da "Türkiye Yılı", 2010'da ise Türkiye'de "Japon Yılı" olarak kutlandığını anımsatan Çakacak, 2013'te Japonya ile stratejik ortaklık düzeyine yükseltilen ilişkilerin kültürel faaliyetler ve ekonomik iş birlikleriyle her geçen gün ilerlediğini sözlerine ekledi.

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