''Ne kadar emekli maaşı alırım?'' 4A, 4B ve 4C SGK emekli maaşı hesaplama E-Devlet

3 Ocak 2022 Pazartesi 15:04 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 15:04

"Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun yanıtı, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı belirlendi. Emekli maaşını hesaplamak isteyen vatandaşlar E-Devlet üzerinden alacakları maaş tutarını öğrenebilecek. Peki emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte SGK emekli maaşı hesaplama sayfası.

4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

"NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı.

Yaklaşık 13 milyon emeklinini beklediği maaş zammı yıllık enflasyon rakamlarına göre belli oldu.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.

Böylelikle toplamda Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 624 liradan 3 bin 295 liraya çıkacak. Esnaf Bağkur emeklisinin en düşük maaşı 1.912 liradan 2 bin 399. liraya yükselecek. 65 yaş aylığı ise 827 liradan 1055 liraya yükselecek.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SGK üzerinden Emekli maaşı sorgulama için izlenecek adımlar;

– Açılan sayfada, doldurulması istenilen bilgileri girin.

– 'Sorgula' seçeneğine tıklayın.

Sorgulanması istenen bilgiler;

– TC Kimlik Numarası

– SGK Sicil Numarası

– Baba Adı

– Nüfus İl

– Doğum Tarihi

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER

Sigorta prim gün sayısı

Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

Sigorta başlangıç tarihi

Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih

Emekli maaşının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar SGK'nın resmi web sitesi üzerinden emekli maaşlarını sorgulayabilirler. Fakat 4A, 4B ve 4C gibi sigorta sistemlerinin her biri için ayrı hesaplama sayfaları bulunmaktadır.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

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