Ne kadar emekli maaşı alırım? (SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama ve sorgulama nasıl yapılır?)

Emekli olunca ne kadar maaş alırım, SGK Bağkur emekli ikramiyesi ve maaşları nasıl öğrenilebilir sorusunun yanıtı, çalışan milyonlarca vatandaşın sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Çalışan vatandaşlar huzurlu bir yaşama geçiş döneminde, emekli olacakları zamanda ne kadar maaş alacaklarını, SGK tarafından sağlanan emeklilik maaşı sorgulama ekranıyla öğrenebiliyor.



Memurların ve işçilerin en fazla merak ettikleri ve bazen de öğrenmek için ücret ödedikleri konulardan birisi de ne zaman emekli olacakları ile emekli olduklarında ne kadar emekli maaşı alacakları hususudur. Özellikle SSK'lı olarak çalışanlar emekli olduklarında ne kadar emekli maaşı alacaklarını öğrenmek için ciddi ücretler ödemektedirler



2019'un gelmesiyle birlikte yoğun ve yorucu geçen bir çalışma yılını daha geride bırakan milyonlarca çalışan, emekli olma hayallerine bir adım daha yaklaştı. Emekli olacakları zamanda ne kadar maaş alacaklarını merak eden vatandaşlar, emeklilik maaşı hesaplama ekranıyla birlikte öğrenebiliyorlar.





BİN 62 TL AVANS: Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor.



Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.



EK ÖDEME: Emekli aylığı bağlananlara, her ay maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme veriliyor.



Bu ödeme her ay maaşlarla birlikte hesaplara yatırılıyor. Maaşlar arttıkça ek ödeme tutarı da yükseliyor.



YILDA 2 KEZ ZAM: SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor.



Memur emeklilerinin maaşına da toplu sözleşmede belirlenen oranda artış yansıtılıyor. Ayrıca ekstra artış düzenlemeleri de yapılıyor.



600 TL PROMOSYON: Tüm emekliler bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vererek promosyon alıyor. Promosyonda taban tutar maaşa göre 300-375-450 lira.



Bazı bankalar kampanyalarla emeklilere 600 liraya varan ödeme alma yolunu açıyor. Banka tercihi emeklilik başvurusu sırasında yapılabiliyor.



DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Bankalar emekli müşterilere özel düşük faizli kredi kampanyaları gerçekleştiriyor. Emeklinin mevduatına da yüksek faiz uygulamaları yapılıyor.



2 KEZ İKRAMİYE: Emekliler, geçen yıldan itibaren ikramiye hakkına kavuştu. Emekliler, maaşı bağlandıktan sonra yapılan tüm bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanıyor.







EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?



Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.



4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.



4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:



Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.



Bu yazımızda memurların ve işçilerin hiçbir yardım almaksızın kendi kendilerine ne zaman ve kaç yaşında emekli olacakları ile ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklarının hesabını anlatmaya çalışacağız.



Maalesef bu konularda masum işçi ve memurların bilgisizliğinden yararlanan simsarların türediğini görünce bu konuyu yazma gereği duyduk. Bu yazımızın sonunda memurların ve işçilerin kendi kendilerine hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ellerine geçecek emekli maaşlarını ve ikramiyelerini kuruşu kuruşuna öğrenmeleri mümkün olacaktır.

Ne zaman emekli olacağınızı nasıl öğreneceksiniz?



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.



1- Her memur doğum tarihini yazabilir. 2- Cinsiyetini işaretleyebilir. 3- 4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi yani memuriyet başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz. 4- Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtebilirsiniz. 5- 4/a (Devredilen SSK) yani sigortalı çalıştığınız süreler, 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer (506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.



Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise tabi olduğunuz emekli yaşınız ve tabi olduğunuz hizmet süreniz ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz.



Memurlar ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklar?



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/Ikramiy... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. (https://www.memurlar.net/hesap... bu adresten ise daha az bilgi ile emekli maaş ve ikramiyesi öğrenilebilir) Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.



Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabiliriz. Yani her memur derece ve kademesini kutucuklara yazabilir. Ayrıca, ek göstergenizi de bordronuzdan öğrenebilirsiniz. Yine kıdem yılınız da bordronuzda yer almaktadır. Yani özetle kutucuklara yerleştireceğiniz bütün bilgiler bordronuzda yer almaktadır.



Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.



Örnek : 30 yıllık bir Şube Müdürünün (Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni ve Şef'in maaş ve ikramiyesi şube müdürü ile aynı) emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım. Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 2200, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.01.2019 (işaretlenecek kısım)



Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve Ödenecek Aylık: 3.034,52 TL, Toplam İkramiye ise: 109.417,96 olarak hesaplanacaktır.



5510 sonrası memurların emekli ikramiyesinin hesabında değişiklik oldu mu?



5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında devlet memuru olanlar da emekli ikramiyesi alabilmektedirler. Ancak, 15.10.2008 tarihinden itibaren memur olanlar için 5434 sayılı Kanun'un Ek 82'nci madde hükmü, eski memur için ise 5434 sayılı Kanun'un 89'uncu madde hükmü uygulanacaktır.



Hem eski memurlar hem de yeni memurların emekli ikramiye hesabı aynıdır. Her ikisi için de emekli ikramiyesi tutarları her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı olarak verilmektedir. Her ikisi için de 30 hizmet yılı sınırı kaldırılmıştır.



Yeni memurlar emekli olacakları tarihte devlet memuru olmayıp, SSK veya Bağ-Kur'lu olurlarsa Emekli Sandığı'nca veya Bağ-Kur veya SSK'lı olarak aylık bağlansa dahi emekli ikramiyesi alamıyorlar. Eski memurlar bu durumda alabiliyor iken yeni memurlar bu durumda alamıyorlar. Bu durum eski ve yeni memurlar açısından önemli bir farklılıktır.



Emekli olacak işçi ne kadar emekli maaşı alacak?



Emekli olacak işçilerin bir türlü cevabını bulamadıkları soruların cevaplarından birisi de ne kadar emekli maaşı alacaklarıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.





Öncelikle TC. kimlik numaranızı, SSK Sicil Numaranızı, Baba Adınızı, Nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili ve doğum tarihinizi kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabiliriz. Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza sorgula butonu çıkacaktır. Sorgula butonuna bastıktan sonra ise prime esas kazançlarınız çıkacaktır. Bu ekranda da hesapla butonuna basarak ne kadar emekli maaşı alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.