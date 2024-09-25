Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Azerbaycan ve Türkiye'nin her alanda güçlü bir işbirliğine sahip olduğunu belirterek, "İki ülke olarak sadece petrol ve doğal gazda değil yenilenebilir enerji alanında da çalışıyoruz. Azerbaycan'dan Türkiye'ye uzanan bir yenilenebilir enerji koridoru üzerinde fizibilite çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Şahbazov, Karasal ve Deniz Üstü Rüzgar Etkinliği (WindEnergy Hamburg) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Kardeş ülkeler" Azerbaycan ve Türkiye için enerji sektörünün önemli bir işbirliği alanı olduğunu vurgulayan Şahbazov, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) gibi petrol ve doğal gaz altyapı yatırımlarıyla iki ülkenin, bölgeye ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağladığını kaydetti.

Bakan Şahbazov, oluşturulmak istenen yenilenebilir enerji koridorunda rüzgar ve güneş enerjisine ağırlık verileceğini, hidrojen konusunun da dahil edilmek istendiğini anlattı.

Koridor üzerinde çalışmaların iki ülke arasında devam ettiğini ifade eden Şahbazov, şöyle konuştu:

"Azerbaycan ve Türkiye, her alanda güçlü bir işbirliğine sahip. İki ülke olarak sadece petrol ve doğal gazda değil yenilenebilir enerji alanında da çalışıyoruz. Azerbaycan'dan Türkiye'ye uzanan bir yenilenebilir enerji koridoru üzerinde fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca Nahçıvan'da 1 gigavatlık yenilenebilir enerji kaynaklı bir üretim tesisi yapmak ve bunu Türkiye pazarına taşımak istiyoruz. Proje ile nihayetinde Hazar Denizi'nden Türkiye'ye, Zengezur Koridoru da dahil bir enerji koridoru inşa etmek istiyoruz. Türkiye ile yenilenebilir enerji, enerji verimliliği dahil bir çok alanda işbirliklerimizi geliştirecek çalışmalara bakıyoruz."

Şahbazov, bu yıl 11-22 Kasım'da Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) ilişkin de çalışmaların son hızla devam ettiğini, zirvenin iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamasını beklediklerini kaydetti.

Dışa bağımlılık minimuma indi

Kardeş ülke HÜRKUŞ'a talip oldu

Anlaşma imzalandı! Türk savunma sanayisinin devlerinden önemli adım