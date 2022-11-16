Ne zaman emekli olabilirim? E-Devlet emeklililik sorgulama

Ne zaman emekli olabilirim? sorusunun cevabı, çalışma hayatına devam eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. e-Devlet emeklilik sorgulama hizmeti ile emeklilik yaşı, kalan prim günü hesaplanabiliyor. Bu hizmet kullanılarak, SGK güvencesine sahip kişiler; Yaş, hizmet bilgisi vb. kriterlere göre ne zaman emekli olacaklarını öğrenebilirler. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 4a, 4b, 4c e-devlet emeklililik sorgulama sayfası

'NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?'

Emeklilik yaşını hesaplamak için e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Çalışma Hayatım" hizmeti ile kalan pirim gününüzü ve ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. 'Ne zaman emekli olabilirim?' sorusuna cevap olarak çalışılan gün, prim sayısı da etki göstermektedir.

E-devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna 'Çalışma Hayatım' yazarak çıkan seçeneğe tıklayın. Açılan sayfada "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgileri yer alıyor.

E-DEVLET EMEKLİLİLİK SORGULAMA

Yine e-devlet'te yer alan 'Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?' seçeneğine tıkladıktan sonra açılan sayfada hizmete başlama yılınızı girdikten sonra sorgulama yapabilirsiniz.

EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?

Emeklilik için belirlenen yaş 1999 yılı itibari ile erkeklerde 60, kadınlarda ise 58'dir.

Emeklilik hesaplama için önemli etkenlerden biri de bağlı olunan sigorta türüdür.

Emeklilik yaşı hesaplaması için 4A, 4B, 4C şeklinde ayrılan SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı sigorta türlerinden biri seçilmelidir. Sonrasında çalışanın doğum tarihi, sigorta başlangıç tarihi ve cinsiyeti gibi bilgilerin tamamlanmasıyla birlikte emeklilik yaşı kolayca hesaplayabilmektedir.