Ne zaman emekli olurum? (SGK SSK Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?)

Ne zaman emekli olurum, SGK SSK Bağ-kur emeklilik yaşı nasıl hesaplandığı sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Emeklilik yaşı sorgulama işlemlerinizi ve ne zaman emekli olurum sorusuna ilişkin detayları online uygulamalar sayesinde dijital platformlar üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz. Emeklilik yaşlarını merak eden vatandaşlar, SGK tarafından hizmeti sağlanan, ne zaman emekli olurum uygulaması ile birlikte merak ettikleri detayları öğrenebilirler.

Emeklilik durumu çalışanların statülerine göre, yani SGK’lı (4-a), Bağ Kur’lu (4-b) ya da devlet memuru (4-c) olma durumuna göre farklılar oluyor. Her bir statü içerisinde bulunanların devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi bekleniyor.

Çalışma hayatı sürdüren vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerini merak etmektedirler. Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek bazı sigorta bilgileri ve kimlik bilgileri ile ne zaman emekli olabileceklerini öğrenebilmekteydiler; ancak şimdi SGK’nın ne zaman emekli olurum uygulamasıyla emeklilik yaşınızı internet üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.

Ne zaman emekli olurum diye merak ediyorsanız aşağıdaki emeklilik hesaplama aracımızla emeklilik hesaplamasını yapmak istediğiniz kişi için uygun olan statüyü seçtikten sonra istenen tüm bilgileri giriniz ve ardından hesapla butonuna basınız. Emeklilik hesaplama aracıyla eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla ise 4/a, 4/b ve 4/c olarak bilinen tüm statüler için SGK emeklilik hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primleri ödenen tüm vatandaşların emekli olabilmesi için ödenen primlerin belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Çalışanların emekli olmaya hak kazanması için ayrıca, prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. SGK’lılar için emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişinize göre emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı belli oluyor.

E- DEVLET SİTESİNİ ZİYARET EDEREK EMEKLİLİK YAŞINIZI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Bu yöntemle SSK ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını öğrenmek için öncelikle PTT’lere üzerinde T.C. kimlik numaranızın yazılı bulunduğu nüfus cüzdanınızla başvurarak E-Devlet şifresi edinmeniz gerekmektedir. PTT bu işlem karşılığında, şifrenizi ilk alışınızda 2 TL işlem ücreti almaktadır.

Daha sonra aldığınız şifre ve T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yapıp linkleri takip ederek SGK emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz.

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLİK YAŞIMI NASIL HESAPLARIM?

Bağ-Kur kurumunda emekli olma yaşını hesaplama işleminiz için öncelikle emeklilik yaşı hesaplama sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. SGK’nın “4B Ne Zaman Emekli Olabilirim?" uygulaması başlığı altında bulunan sitesi önünüze gelecektir.

Bu sitede emeklilik bilgilerinizi giriniz. Yani emeklilik türünüzün kısmi ya da tam olduğunu, cinsiyetinizi ve doğum tarihinizi giriniz. Ardından özel durum bilgileriniz mevcut ise onları giriniz.

Özel durumunuz varsa maluliyetinizin olup olmadığını, maluliyet derecenizi, erken yaşlanma durumunuz var mı yok mu ve bakıma muhtaç malul çocuğunuz var mı kısmını doldurunuz.

Son olarak da sadece yurt dışı borçlanması ile emekli olmak istiyorsanız yanında kutucuğa da tıklayınız. Girilen bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra “TAMAM” butonuna tıklayınız. Bağ-Kur emeklilik yaşı hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

SSK (4A) EMEKLİLİK YAŞIMI NASIL HESAPLARIM?

SSK yani 4A kurumuna bağlı olarak çalışan bir vatandaş iseniz, şu şekilde emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz;

Burada SSK yani 4A kurumuna göre emeklilik hesaplaması yapabilmek için, ilk önce, http://uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yapınız.

Hemen sonrasında, burada yer alan "4A Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamasına giriş yapınız.

Daha sonraki aşamada; "doğum tarihinizi" "işe giriş tarihinizi" "ilk tescil tarihinizi" ve "prim günlerinizi" sistemde yer alan bu bölümlere yazınız.

Bu arada, SSK yani 4A birimi üzerinden emeklilik hesaplaması yapmadan önce eğer bilmiyorsanız; prim, hizmet ve işe başlama tarihi bilgilerinizi öğrenmenizi tavsiye ederiz. Çünkü emeklilik hesaplaması yapılırken, görüldüğü üzere, bu bilgiler sizden istenmektedir.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİLİK YAŞIMI NASIL HESAPLARIM?

Emekli Sandığı yani 4C kurumuna bağlı olarak çalışan bir vatandaş iseniz, şu şekilde emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz;

Burada, Emekli Sandığı (4C) kurumuna göre emeklilik hesaplaması yapabilmek için, ilk önce, http://uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yapınız. Ardından ise; "Doğum tarihinizi" "Cinsiyetinizi" ve "Hizmet başlangıç ve bitiş tarihinizi" sistemde bulunan ilgili alanlara yazınız.

Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;

1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.

3- Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

Bu 3 koşulun, yani belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekiyor ki, emekli olunabilsin. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor.

1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihleri arasında işe girenlerin emeklilik şartları da farklı olacak. Bu tarihler arasında işe girenlerin yerine getirmesi gereken ilk şart, prim ödeme gün sayısının 7200 olması. Bu şartı yerine getirenler sigortalılık süresine gerek olmadan 60 yaşında emekli olabilirler. Ancak bu tarihlerden sonra emeklilik yaşı de değişiyor. Şöyle ki:

- 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 61 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 64 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Emeklilik sorgulama olarak yapılabilecek diğer bir işlem ise emekli maaş dökümüdür. Emekli maaşı dökümü sadece emekli olan kişiler için geliştirilen bir uygulama olduğu için sadece emekli vatandaşların online olarak Emekli maaşı dökümü alabilmektedir.

Emekli maaşı dökümü için e devlet kapısına giriş yapılması gerekmektedir. Giriş yapıldıktan sonra sistemde yer alan emeklilik sorgulama hizmetlerinden maaş dökümü hizmetine tıklanması gerekmektedir.

Seçim ile birlikte ekranda hangi dönem için emeklilik sorgulama yapılacaksa, o dönemin seçilmesi gerekmektedir. Seçimin ardından ise ekranda ilgili dönme için döküm yer alacaktır. Dökümde ilgili ay içerisinde alınan maaş ile ilgili detaylar yer alacağı için kolayca bilgi alınabilmektedir.

Gerek emeklilik sorgulama gerekse de diğer SGK hizmetleri, resmi bilgiler üzerinden sorgulama yapan vatandaşlara bilgiler sunmaktadır. Bu açıdan tüm bilgiler güvenli ve kişiye özel doğru bilgilerdir.