Neredeyse kimse bilmiyor! Kilosu 250 TL'den satılıyor

Toroslar ilçesine bağlı Yüksekoluk Mahallesi'nde 3 yıl önce üretimine başlanan 'aronya' meyvesi, hasat edilmeye başlandı. 7 dönüm araziye ekilen aronyadan yaklaşık 800 kilo verim elde edilirken, bahçede kilosu 250 TL'den alıcı buluyor. Mersin'de vinç kiralama firmasında muhasebe müdürü olarak çalışan Tuğba Hayırlıoğlu (40) da ürünlerini hasat etmenin sevincini yaşıyor.

'TADI ÇOK FARKLI, FARKLI BİR AROMASI VAR'

Aronya meyvesini bir arkadaşının tavsiyesi ile arazisine ektiğini belirten Hayırlıoğlu, "Babamdan bana kalan 7 dönümlük arazinin tamamına aronya meyvesi ektim. İki yılı devirdik, üçüncü yılımıza giriyoruz. Hasadımızı aldık, ürün çok güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Tadı çok farklı, biraz ayvaya benziyor, farklı bir aroması var. Aronya farklı sektörlerde kullanılıyor, faydası oldukça fazla. Antioksidan değeri diğer meyvelere göre 4 kat daha fazla. İlaç sanayide kullanılıyor. Buzdolabında uygun koşulda 4 ay kalabiliyor" dedi.

'NEREDEYSE KİMSE BİLMİYOR'

Aronyanın yeteri kadar bilinmediğini de söyleyen Hayırlıoğlu, "Polonya'da çok fazla yetiştiriliyor. Dünyaya ihracat yapıyorlar, özellikle ilaç firmalarına ihracat yapıyorlar. Ama bizim ülkemizde ve Mersin'de neredeyse kimse bilmiyor. Pazar sorunu çözülürse, üretici için de getirisi yüksek bir meyve" diye konuştu.