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Ekonomi

Nestle, ABD'li IM HealthScience'ı satın alıyor

Nestle, sindirim sorunlarına çözüm üreten ABD'li IM HealthScience'ı satın alacağını açıkladı.

AA18 Ağustos 2020 Salı 10:03 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 10:03
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Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden merkezi İsviçre'de bulunan Nestle, sindirim ve uyku problemlerine yönelik besinsel ürünler üreten ABD merkezli IM HealthScience'yı (IMH) satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Nestle tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın finansal içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve Kanada’da satılan IMH ürünlerinin, firmanın Nestle’ye geçmesinin ardından diğer ülke pazarlarına da gireceği belirtildi.

Açıklamada, IMH’nin 2013’de kurulduğu ve sindirim sorunu ve uyku bozukluğu tedavisine yardımcı olacak ürünler sattığı bilgisi verildi.

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