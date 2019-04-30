Netflix ücretleri artıyor mu? Türkiye’de Netflix ücretlerine zam mı gelecek? Dünyanın en büyük online dizi ve film platformu Netflix, ABD’deki fiyatlarına zam geldi. Söz konusu zammın Türkiye'yi de etkileyecek bir küresel fiyat politikasının ilk adımı olup olmadığı ise bilinmese de Türkiye’deki milyonlarca abone, “Türkiye’de Netflix ücretlerine zam mı gelecek?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Temel paket 7,99 dolar iken 8,99 dolar oldu. Standart paket 10,99 dolar iken 12,99 dolar oldu. İşte Netflix haberi ile ilgili merak ettiğiniz detaylar aşağıda...

TÜRKİYE’DE NETFLİX ÜCRETLERİNE ZAM MI GELECEK?

Online dizi ve film streaming platformu Netflix, ABD'deki fiyatlarına zam yaptı.

Söz konusu zammın Türkiye'yi de etkileyecek bir küresel fiyat politikasının ilk adımı olup olmadığı bilinmiyor.

Zam sonrası Netflix'in ABD'deki fiyatları şu şekilde:

Temel paket 8,99 dolar (önceki fiyat 7,99 dolar)

Standart paket 12,99 dolar (önceki fiyat 10,99 dolar)

Premium paket 15,99 dolar (önceki fiyat 13,99 dolar)