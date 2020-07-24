İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2020 Cuma / 3 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8494
  • EURO
    7,9837
  • ALTIN
    418.651
  • BIST100
    119202
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 23:14 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 23:14
ABONE OL

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,69 azalışla 26.469,34 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 kayıpla 3.215,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 azalışla 10.363,18 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve teknoloji hisselerindeki düşüş etkili oldu.

ABD'nin "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini iddia ettiği Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı almasının ardından Çin hükümeti de bugün yapılan açıklamayla, ABD'ye Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.