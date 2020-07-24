New York borsası düşüşle kapandı

AA 24 Temmuz 2020 Cuma 23:14 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 23:14

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,69 azalışla 26.469,34 puana geriledi.



S&P 500 endeksi yüzde 0,61 kayıpla 3.215,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 azalışla 10.363,18 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve teknoloji hisselerindeki düşüş etkili oldu.

ABD'nin "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini iddia ettiği Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı almasının ardından Çin hükümeti de bugün yapılan açıklamayla, ABD'ye Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi.