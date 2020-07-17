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Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 23:52 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 23:52
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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalışla 26.672,36 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artarak 3.225,40 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artışla 10.503,19 puana yükseldi.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve bu artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler etkili oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 3,7 milyona ulaştı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre 4,9 puan azalarak 73,2 seviyesine geriledi ve piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

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