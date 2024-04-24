New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalarak 38.460,92 puana geriledi. S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.071,63 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kazançla 15.712,75 puana yükseldi.

ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğe işaret ederek, ABD'de açıklanan veriler ile şirketlerin finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişlerinin tutarı martta aylık bazda yüzde 2,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artarken, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek aylık artış kaydedildi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da yüzde 7,24 ile geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Mortgage başvuruları ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,7 geriledi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı 70 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenledi. Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi bugün yaklaşık 5 baz puan artışla yüzde 4,65'e ulaştı.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin kar ve gelirinin düşmesine rağmen üst yönetici Elon Musk'ın daha uygun fiyatlı modellerin üretimine erken başlanabileceğini söylemesi sonrasında yüzde 12 değer kazandı.

Bugün bilançosunu açıklayan Boeing, tahminlerden daha az zarar duyurdu ve tedarik zincirini istikrara kavuşturduğunu bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de şirketin notunu düşürdü. Bugün açılışta yüzde 3 değer kazanan Boeing'in hisseleri, günü yaklaşık yüzde 3 kayıpla tamamladı.