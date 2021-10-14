Nijerya'dan ''Türkiye'' kararı

AA 14 Ekim 2021 Perşembe 07:02 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 07:02

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara yönelik karantina uygulamasını kaldırdı.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele (PSC) Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, hükümetin daha önce Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara uyguladığı 7 günlük karantina zorunluğunu kaldırdığını duyurdu.

Mustapha, bu kararın PSC'nin, salgından etkilenen ülkelerdeki gelişmeleri tekrar gözden geçirmesinin ardından alındığını ifade etti.

Öte yandan, ülkeye giriş yapacak tüm yolcuların seyahatten 72 saat önce yapılan negatif Kovid-19 testi sonucu gösterme kararı devam ediyor.

Nijerya hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında 4 Mart'tan itibaren Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelecek yolculara 7 günlük karantina zorunluğu getirmişti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 208 bin 153 kişi virüse yakalandı, bunlardan 195 bin 936'sı sağlığına kavuştu, 2 bin 756 kişi ise yaşamını yitirdi.