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Ekonomi

Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 Nisan ayı TEFE - TÜFE rakamları kaç oldu?

Nisan ayı enflasyon rakamları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enflasyon oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Peki Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 Nisan ayı TEFE - TÜFE rakamları ne oldu? İşte Nisan 2022 enflasyon ve TEFE TÜFE oranı ve enflasyon rakamları...

4 Mayıs 2022 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
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Nisan ayı enflasyon rakamları, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları her ay takip eden bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranı beklentisi ne? İşte 2022 Nisan ayı TEFE - TÜFE rakamları

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Nisan ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere enflasyon rakamları her ayın 3'ünde yayınlanıyor ancak Nisan ayı enflasyon oranı, Ramazan Bayramı nedeniyle 5 Mayıs Perşembe günü saat 10:00'da yayınlanacak...

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

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