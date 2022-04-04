Nisan ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK, 2022 Mart ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar Nisan ayı kira zam oranının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı nisan ayı için yüzde 29,88 oldu. İşte Kira sözleşmesi yenilenecek vatandaşlar için Nisan ayı kira zammı hesaplama

NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan ayı kira artış oranları belli oldu.

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Nisan kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak Nisan ayı için belirlenen kira artış oranı yüzde 29,88 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan ayı için yüzde 29,88 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

NİSAN 2022 KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Mevcut Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %29,88

Nisan 2022 Kira Artış Tutarı: 298,8 TL

Nisan 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.298,8 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Nisan 2022'de ödeyeceği kira zammı 298,8 TL lira olarak hesaplandı.

Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.298,8 TL lira olarak gerçekleşecek.