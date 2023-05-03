Nisan enflasyon oranları açıklandı! 2023 Memur zammı enflasyon farkı ne kadar oldu?

Nisan enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanan verilerin ardından belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilerin ardından milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon oranları, memur zammı için kritik önem taşıyan etmenlerden birisidir. Peki 2023 Memur zammı enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı

NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU!



Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK mart ayında aylık enflasyonu yüzde 2,29, yıllık enflasyonu yüzde 50,51 olarak açıklamıştı.

Yıllık enflasyonda bu rakam son 15 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken, milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için kritik bir veri daha geride kalmış oldu.

Memur ve emeklilerin maaş zammı için belirleyici etkenlerden biri olan enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 4 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,21'lik enflasyon farkı imkanı doğdu.

2023 MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?



4 aylık enflasyon farkı ve beklenen 6 aylık enflasyon oranı ile emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar netleşti. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor.

Yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 8'lik toplu sözleşme zammını buhar etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 15,21 oldu.

Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 6,68 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

Mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla birlikte alınacak enflasyon farkı netlik kazanacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 4 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,21 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.

Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.

4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti.