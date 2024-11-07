İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2024 Perşembe / 6 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2495
  • EURO
    36,9546
  • ALTIN
    2929.67
  • BIST100
    8859.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Nissan binlerce kişiyi işten çıkaracak

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, küresel çapta 9 bin kişiyi işten çıkarmayı ve küresel üretim kapasitesini yüzde 20 azaltmayı planladığını duyurdu.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
Nissan binlerce kişiyi işten çıkaracak
ABONE OL

Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin daha yalın ve daha dayanıklı hale gelmek için faaliyetlerini yeniden yapılandıracağı belirtildi.

Şirketin sabit maliyetleri 300 milyar yen (2 milyar dolar), değişken maliyetleri ise 100 milyar yen (650 milyon dolar) azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, "Nissan bunu başarmak için küresel üretim kapasitesini yüzde 20 ve küresel iş gücünü 9 bin kişi azaltacak." ifadesine yer verildi.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uchida, "Bu dönüşüm önlemleri şirketin küçüldüğü anlamına gelmiyor. Nissan, daha yalın ve daha dayanıklı hale gelmek için faaliyetlerini yeniden yapılandırırken, aynı zamanda iş ortamındaki değişikliklere hızlı ve esnek bir şekilde yanıt vermek için yönetimi yeniden şekillendirecek." ifadesini kullandı.

Japon otomobil üreticisi, ayrıca bu yıl ikinci kez kar tahminini düşürdü. Şirket, içinde bulunan mali yıl için karının daha önceki 500 milyar yenden (3,2 milyar yen) 150 milyar yene (976 milyon dolar) düşmesini bekliyor.

Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan'ın küresel satışları, mali yılın ilk yarısında yüzde 3,8 düşerek 1,59 milyon adete geriledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.