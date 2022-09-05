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Ekonomi

Nobelli fizikçiden makarna tarifi: Gaz tasarrufu için kapağı kapatın

Enerji krizi Avrupa'yı derinden sarsmaya devam ediyor. Son olarak Nobel fizik ödüllü Prof. Giorgio Parisi gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğini anlattı.

5 Eylül 2022 Pazartesi 08:39 - Güncelleme:
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Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilerken, gündelik hayatta tasarruf tavsiyeleri de gittikçe daha sık gündeme geliyor. Nobel fizik ödüllü Prof. Giorgio Parisi de gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğine dair bir tarif paylaştı.

Parisi'nin püf noktası şöyle: Su kaynadıktan sonra makarna içine atılıp 2 dakika pişiriliyor, ardından ocak kapatılıyor. Tencerenin kapağı kapalı olarak makarna ateşsiz pişmeye bırakılıyor. Makarna için yaygın olarak kullanılan pişirme süresi 10 dakika civarı oluyor. Parisi'nin paylaştığı yöntemle 8 dakikalık pişirme süresi boyunca gazdan tasarruf edileceği belirtiliyor.

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