İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2024 Cuma / 22 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9307
  • EURO
    35,2703
  • ALTIN
    2465.01
  • BIST100
    10766
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Nokia, Infinera'yı gözüne kestirdi! ABD'li şirket için dev ödeme
Ekonomi

Nokia, Infinera'yı gözüne kestirdi! ABD'li şirket için dev ödeme

Telekomünikasyon şirketi Nokia'nın Kuzey Amerika pazarında optik ağ satışını genişletmek hedefiyle Infinera'yı 2,3 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığı açıklandı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 10:29 - Güncelleme:
Nokia, Infinera'yı gözüne kestirdi! ABD'li şirket için dev ödeme
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli Infinera, Finlandiyalı telekom ekipmanı üreticisi Nokia'nın hisse başına 6,65 dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Infinera hisselerinin 26 Haziran'daki borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 28 üzerinde bir rakama denk geliyor.

YÜZDE 70 ORANINDA NAKİT ÖDEME

Anlaşmaya göre, Nokia, Infinera'ya en az yüzde 70 oranında nakit ödeme yapacak. 2,3 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından 2025'in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

ŞİRKETİN HİSSELERİ YÜKSELDİ

Açıkmanın ardından, sabit hat ve mobil telekomünikasyon ağları için optik yarı iletkenler ve ağ ekipmanları üreten Infinera'nın hisseleri yaklaşık yüzde 22 arttı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.