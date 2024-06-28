Nokia, Infinera'yı gözüne kestirdi! ABD'li şirket için dev ödeme

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli Infinera, Finlandiyalı telekom ekipmanı üreticisi Nokia'nın hisse başına 6,65 dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Infinera hisselerinin 26 Haziran'daki borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 28 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Anlaşmaya göre, Nokia, Infinera'ya en az yüzde 70 oranında nakit ödeme yapacak. 2,3 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından 2025'in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Açıkmanın ardından, sabit hat ve mobil telekomünikasyon ağları için optik yarı iletkenler ve ağ ekipmanları üreten Infinera'nın hisseleri yaklaşık yüzde 22 arttı.