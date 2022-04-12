Nokia resmen duyurdu: Çekiliyoruz

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından, Batılı ülkelerin Moskova'ya yönelik yaptırımları hız kesemeden devam ediyor.

Enerji sektörü kördüğüm haline gelse de, Rusya yaptırımlara karşı misilleme tehditlerinde bulunuyor.

Rusya'nın pazarından çekilen birçok dünya markası kervanına, son olarak Nokia da katıldı.

NOKIA RESMEN DUYURDU: ÇEKİLİYORUZ

Finlandiya merkezli telekomünikasyon devi Nokia'nın resmi sitesinde yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın işgalinin ilk günlerinden itibaren, Nokia'nın Rusya'da varlığını sürdürmenin imkansız olduğu açıkça ortaya çıktı. Son haftalarda tedarikleri askıya aldık, yeni işlerimizi durdurduk ve sınırlı araştırma faaliyetlerimizi Rusya dışına taşıdık." ifadelerine yer verildi.

2021'de Rusya, Nokia'nın net satışlarının %2'sinden daha azını oluşturuyordu.

Star Gazetesi