Nokia'dan Türkiye kararı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nokia'nın Türk teknoloji şirketi Karel ile Türkiye'de 4.5G ve 5G baz istasyonlarını üretecek olmasına ilişkin, "5G'ye mümkün olan en yüksek yerlilik ve millilikle geçeceğimizin sözünü vermiştik, bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Nokia ve Karel, 4.5G ve 5G baz istasyonlarını Türkiye'de üretmek için iş birliğine giderken, buna ilişkin üretim hattının açılış töreni, Karel'in Ankara'daki fabrikasında gerçekleşti. Yerel operatörlerin ihtiyaçları için üretilecek mobil baz istasyonlarında ilk sevkiyatın kısa süre içinde başlaması öngörülüyor.

Sayan, iki şirketin iş birliğiyle, Türkiye'de kullanıcı odaklı yaklaşımdan üretim odaklı yaklaşıma geçişin güzel bir örneğine şahitlik ettiklerini aktararak, Türkiye'nin pek çok alanda cazibe merkezi konumunda olduğuna işaret etti.

Nokia ve Karel iş birliği ile radyo ekipmanlarının Türkiye'de üretilmesi için bir üretim hattının devreye alındığını bildiren Sayan, "Türkiye'de doğup büyüyen Karel, adeta Türkiye'nin Nokia'sı konumunda..." dedi.

Sayan, Nokia'nın da Türkiye'ye en iyi şekilde katkı sağlamak için çalıştığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kazan-kazan ilkesi ile her iki şirketin de birbirlerinin yetenek ve imkanlarından faydalanacağı bu iş birliğini gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlara yönelik önemli bir adım olarak görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ekseninde de yerli ve milli üretim yeteneğimizin geliştirilmesine katkı sağlayacak bu tesisin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 5G'ye mümkün olan en yüksek yerlilik ve millilikle geçeceğimizin sözünü vermiştik, bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz."

2015'te yapılan 4.5G ihalesinde yerlilik şartı getirdiklerini anımsatan Sayan, global şirketlerin bu zorunluluk doğrultusunda yerli şirketlerle çalışmalarının meyvelerinin toplandığını, bakanlığın Ar-Ge fonundan da destek sağlayarak mümkün olan en yüksek yerlilik oranı ile 5G'ye geçeceklerini dile getirdi.



Sayan, Türkiye'de üretilen ekipmanlara yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinin de önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Ülkemize bu ürünün ileri sürümlerini geliştirme kabiliyeti kazandırılması hedefini de göz önünde bulundurmalıyız. Hedefimiz, söz konusu cihazların üretimi için gerekli tüm teknolojiye sahip olarak, dışarıya bağımlı olmaksızın gerektiğinde tamamen yerli imkanlarla bu cihazı tasarlayabilme, geliştirebilme, ürünleştirebilme ve hatta ihraç edebilme yeteneğine sahip olunması. Ben buradaki iş birliğinden, bu sonuçların da elde edileceğine ve bunu da önümüzdeki yıllarda göreceğimize inandığımı ifade etmek istiyorum. Üretim hattının geliştirilmesine ilave olarak 5G ve ötesi haberleşme teknolojilerini de inşa edebilecek nitelikte bilgi ve tecrübe akışı olmasını diliyorum."

- "5G ÜRÜNLERİNİ DE KAPSAYACAK"

Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan da Karel ve Nokia olarak mobil teknolojilere ilişkin ürünleri yerli olarak üretme kararı aldıklarını belirterek, "Nokia'nın 5G'yi de destekleyen 4,5G baz istasyonlarını yerli olarak Türkiye'de Karel tesislerinde üretmeye başladık. Ülkemizde 5G'nin frekans ve yetkilendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu üretim 5G ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilecek." ifadelerini kullandı.



İş birliği kapsamında 80 kişilik yeni istihdam sağlandığını ve iki şirketin başlangıç olarak 100 milyon liralık yatırıma imza attıklarını anlatan kaydeden, şunları kaydetti:

"İlk fazla üretim planına almış olduğumuz 9 üründen 3'ünün test üretimleri tamamlandı. Elde edilen kalite seviyesi beklentilerin çok üzerinde. Elektronik bileşenlerin Karel tesislerinde dizilmesiyle üretilen elektronik kartlardan oluşan modüllerden bahsediyoruz. Bunlar, oldukça yüksek yoğunluklu ve teknolojili kartlar. Test üretimi tamamlanan 3 modülün yerli malı belgesi alındı. Nokia'nın yerli baz istasyonları modül ve tamamlanmış ürün bazında yerli ürün sertifikasına sahip olacak. Bu yılın 3. çeyreğinde test üretimini tamamlamayı planladığımız kalan bölümlerde de yerli üretim belgesi almayı planlıyoruz."

Erzincan, burada başlayan üretimi şu anda Türk Telekom için gerçekleştirdiklerini belirterek, 5G Türkiye'de olmadığı için bu tesisten kısa sürede ihracata başlamayı da öngördüklerini anlattı. Erzincan, kendilerine gereken fırsatların sağlanması halinde 5 yılda 1 milyar doları aşan ihracat seviyesine ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Karel Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tunaoğlu da tesiste yılda yaklaşık 17 milyon elektronik kart ve kutu üretimi yaptıklarını dile getirerek, "Türkiye'nin en yüksek üretim kapasitesine sahip 3. elektronik fabrikası" olduklarını anlattı.



Tunaoğlu, yüksek kapasite dolayısıyla 30 bin metrekarelik yeni bir yer aldıklarını ve üretimlerini yeni fabrikalarında sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Sayan ve beraberindekiler tesiste incelemelerde bulunuldu.