24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:54

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen iş yerlerine ve çalışanlara verilen destekleri 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdürüleceğini söyledi. Bakan Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90,1 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. Peki Normalleşme desteği nedir? Normalleşme desteği ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Normalleşme desteği, Kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan özel sektör işyerlerinde bu destekten faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmesi halinde yararlanabileceklerini ifade etti. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması..

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen iş yerlerine ve çalışanlara verilen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin bitmesiyle yeniden 'Normalleşme Desteği' adı altında devam etmesine verilen addır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Normalleşme Desteğinden, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan özel sektör işyerlerindeki, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmesi halinde yararlanabileceklerini ifade etti.

Normalleşme Desteği'nin TBMM'de yasalaşarak, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğini hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra ZümrütSelçuk, desteğin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız." dedi.

Normalleşme Desteği, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sektörel veya tüm sektörleri kapsayacak şekilde 6 aya kadar uzatılabilecek.

NORMALLEŞME DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Normalleşme Desteği kapsamında ödenecek tutara ve destekten nasıl yararlanılacağına ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, "Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda;işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri primlerden 1.103,63 TL mahsuplaşma yapılacaktır. Normal çalışma düzenine dönen ve Ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu kapsamda, SGK tarafından 25 Ağustos'ta işverenler için tanımlama ekranı açılacaktır" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR SGK SİSTEMİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK

Bakan Selçuk, normalleşme desteğinden yararlanacak olan iş yerlerinin e-SGK kanalıyla başvuru yapmasının yeterli olacağını kaydederek, işverenlerin izleyeceği adımları şu şekilde anlattı: "Normalleşme Desteğine başvuru yapacak iş yerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesine giriş yaparak, 'e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama" ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecek."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90,1 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara, öksüz ve yetimlere yönelik sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibarıyla başlayacağını bildirdi.

5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplam 90,1 milyon lira ödeme yapılacağını belirten Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 lira olmak üzere iki aylık periyotlarla 800 lira destek verdiklerini, 24 bin ailenin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını ifade etti.

Asker çocuklarına 284 bin lira destek

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını yüzde 50 artırarak 100 liradan 150 liraya çıkardıklarını kaydeden Bakan Selçuk, "2 aylık periyotlarla 300 lira düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay bin 200 ihtiyaç sahibine 284 bin lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını belirterek, "89 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,8 milyon lira ile destek sağlayacağız." ifadesini kullandı.

İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için 11,6 milyon lira ödeme

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 lira destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon lira yatıracaklarını bildirdi.

Kronik hastalığı olan 2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3,3 milyon lira destekte bulunacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerinin 25 Ağustos itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini belirtti.