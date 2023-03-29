İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2023 Çarşamba / 8 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1407
  • EURO
    20,8309
  • ALTIN
    1210.84
  • BIST100
    4943.18
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Novak: Türkiye, enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir
Ekonomi

Novak: Türkiye, enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la enerji konusunda işbirliği hakkında görüştüklerini belirterek 'Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. TürkAkım'a ihtiyacımız var.' dedi.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 20:15 - Güncelleme:
Novak: Türkiye, enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir
ABONE OL

Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Katalin Novak, ülkesinin NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu ve bu konuda adımların atılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Kararlı bir şekilde NATO'nun genişlemesini desteklediklerini vurgulayan Novak, "Dün bu konuda Finlandiya'nın katılımını onayladım, imzaladım. Macaristan'da Finlandiya'nın katılımı konusunda olumlu bir karar çıkmıştır ve gündemde İsveç'in katılım konusu söz konusu ve Macaristan parlamentosunda bu konuda görüşmeler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la enerji konusunda işbirliğini görüştüklerini aktararak "Türkiye, Macaristan'a enerji güvenliği konusunda yardımcı olmaktadır. Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. TürkAkım'a ihtiyacımız var çünkü Türkiye üzerinden gelmektedir büyük bir oranda ve bundan sonra da desteğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Güveniyoruz bu konudaki desteğinize." dedi.

Macaristan'ın deniz bağlantısı olmayan bir ülke olduğunu kaydeden Novak, enerji açısından önemli bir bağımlılıklarının söz konusu olduğunu ve stratejik ortakları ile Türkiye'ye bu konuda güvendiklerini bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.