  • Nükleer güvenlikte yeni eşik: Depolama ve bakım kuralları değişti
Ekonomi

Nükleer güvenlikte yeni eşik: Depolama ve bakım kuralları değişti

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer santrallerde kullanılacak güvenlik açısından önemli sistem ve ekipmanların depolanmasına ilişkin yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 10:41
Kurumun, konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nükleer tesis kurmak, işletmek veya işletmeden çıkarmak amacıyla yetkilendirilen kuruluşlar, güvenlik açısından önemli sistem ve ekipmanların depolama faaliyetlerine ilişkin güvenlik, kalite, izlenebilirlik ve tasarım gereklerine uygunluğunu sağlamakla yükümlü olacak.

Kararla birlikte, etiketleme işlemlerinde depolama alanlarının çevresel koşulları dikkate alınarak yırtılma, silinme, paslanma ve yanma gibi risklere karşı dayanıklı malzeme ve yöntemlerin kullanılması zorunlu olacak.

Karar kapsamında, periyodik bakım gerektiren sistem ve ekipmanlarda yağlama ve azot kontrolü gibi işlemlerin sözleşme, teknik şartname ve benzeri dokümanlarında belirtilen periyotlarda düzenli olarak yapılması gerekecek. Yapılan bakım işlemleri ise tarih, kapsam ve sorumlu kişi bilgilerini içerecek şekilde kayıt altına alınacak.

KAYIT ALTINA ALINMASI GEREKECEK

Kararla, depolama alanlarında bulunan ya da montajı tamamlanmış ancak henüz işletmeye alınmamış güvenlik açısından önemli sistem ve ekipmanların bakım, kontrol ve koruyucu faaliyetlerinin, imalatçının yetkili temsilcisinin katılımıyla yürütülmesi öngörüldü. Yetkili temsilcinin katılım sağlayamadığı durumlarda ise buna ilişkin gerekçenin imalatçıdan alınacak yazılı açıklamalarla kayıt altına alınması gerekecek.

Öte yandan, bakım, kontrol ve koruyucu faaliyetlere ilişkin kayıtların sistem ve ekipman bazında izlenebilirliği sağlayacak şekilde hem depolama alanlarında bulundurulması hem de fiziksel ve elektronik ortamda arşivlenmesi zorunlu olacak. Bu kayıtlar ayrıca sistem ve ekipmanların depolama ve montaj geçmişiyle bağlantılı şekilde bütünleşik olarak yönetilecek.

  • nükleer güvenlik
  • ekipman depolama
  • NDK düzenleme

