23 Ağustos 2025 Cumartesi
  • Nuri Demirağ Havalimanı´ndan 7 ayda 297 bin kişi faydalandı
Nuri Demirağ Havalimanı´ndan 7 ayda 297 bin kişi faydalandı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nı kullananların sayısı 2025'in Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında arttı.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

2024'ün Ocak-Temmuz döneminde 243 bin 322'si iç hatlara, 4 bin 252'si ise dış hatlara olmak üzere 247 bin 574 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı´ndan 2025'in aynı döneminde 291 bin 125'i iç hatlara, 5 bin 962'si ise dış hatlara olmak üzere toplam 297 bin 87 kişi faydalandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan faydalanan yolcu sayısı 2025'in Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 20, dış hatlarda yüzde 40, toplamda ise yüzde 20 oranında arttı.

  • sivas
  • Nuri Demirağ Havalimanı
  • yolcu

