Nusr-Et'te satış iddiası

Ferit Şahenk, Nusret Gökçe ve Mithat Erdem’in satışının ardından şirketin değerinin 1 milyar doları bulması bekleniyor. 2010 yılında kurulan Nusr-Et’te Gökçe ve Erdem’in toplam hisselerinin oranı yüzde 49. Kalan yüzde 51 ise Şahenk’in büyük ortağı olduğu D.Ream Group’a ait.

(Akşam)