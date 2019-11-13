Nusr-Et'te satış iddiası
Bloomberg’de yer alan habere göre küresel bir fenomene dönüşen Nusret Gökçe’nin de hissedarı olduğu Nusr-Et’in ortakları hisse satışını değerlendiriyor.
Ferit Şahenk, Nusret Gökçe ve Mithat Erdem’in satışının ardından şirketin değerinin 1 milyar doları bulması bekleniyor. 2010 yılında kurulan Nusr-Et’te Gökçe ve Erdem’in toplam hisselerinin oranı yüzde 49. Kalan yüzde 51 ise Şahenk’in büyük ortağı olduğu D.Ream Group’a ait.
(Akşam)
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