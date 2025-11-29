Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatan önemli çalışmalar birer birer hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ulaşım adına hayata geçirilen projeleri oldukça önemsiyor. Bu kapsamda, yapım çalışmaları tamamlanan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nda 10 Ekim Cuma günü gerçekleşen test sürüşünde tramvayın İzmit'ten sonra Kartepe'ye de uzanacağını müjdeleyen Başkan Büyükakın'ın talimatı ile Kartepe tramvayı için ilk kepçe vuruldu.

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir belediyesi öncülüğünde kent genelindeki tramvay ağı her geçen gün daha da genişliyor. İzmit kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatan tramvay, Kartepe'ye de uzanıyor. Büyükşehir, İzmit'ten sonra Kartepe'yi de demir ağlarla örüyor. Kartepe tramvayı için Vatan Caddesi üzerinde kazı çalışmalarına başlandı, bölgedeki yoğun çalışma aralıksız devam ediyor.

KURUÇEŞME'DEN STADYUMA UZANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında 7.4 kilometrelik İzmit Plajyolu hattı ile şehri demir ağlarla örmeye başladı. 2019 yılında bu hatta 2.2 kilometrelik bir ekleme daha yapıldı. Akabinde 3.1 kilometrelik şehir hastanesi hattı hizmete alındı. Son olarak Alikahya Stadyumu'na kadar uzanan tramvay hattı ile toplamda 17.3 kilometre uzunluğunda tramvay hattı ile vatandaşlara hizmet verilmeye devam edildi.

İLK ETAPTA 1.4 KİLOMETRELİK HAT BİTİRİLECEK

Kartepe Nesibe Aydın Okulları bölgesine kadar uzanacak olan 1.4 kilometre hattının çalışmaları başladı. Bu hatta 2 durak olacak. İlki belediye kampüsünün olduğu eski EDOK Komutanlığının orada, ikinci durak ise Nesibe Aydın Okullarının olduğu bölgede yer alacak. Kartepe hattı tamamlandığında tramvay hattının uzunluğu 18.9 kilometre olacak. 1.4 kilometrelik etabın tamamlanmasının ardından tramvay, Kartepe Kent Meydanına doğru uzanacak.