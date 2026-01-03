İSTANBUL 14°C / 12°C
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman sınırları içinde kalan petrol arama ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı. Öte yandan TPAO'nun Karadeniz'de bulunan 21 sahasının ruhsat süreleri 3 yıl uzatıldı.

3 Ocak 2026 Cumartesi 09:33
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 15 bin 216 hektarlık petrol arama ruhsat sahasına 8 bin 873 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.

RUHSAT SÜRESİ UZATILDI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Karadeniz'de bulunan 21 sahasının ruhsat süreleri 3 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya Kıta Sahanlığında yer alan ve yüzölçümleri 19 bin 219 hektar ile 914 bin 261 hektar arasında değişen 21 sahası için petrol arama ruhsatı 3 yıl süreyle uzatıldı.

Sahaların ruhsat süresinin bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 23 Ekim 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.

