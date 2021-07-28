OBA Market, 5. yaşını 900. marketiyle kutluyor

28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:28 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:28

11 Mart 2016 tarihinde faaliyete başlayan ve Azerbaycan perakende sektörünün, önde gelen marketler zincirinden biri olan "OBA" Market LTD, beş yıllık faaliyet süresi boyunca, pek çok yeniliğe imza attı. Şirket, son bir yılda müşteri memnuniyetini artırmak için marketlerini büyüttü, ürün yelpazesini genişletti, iç ve dış mekanlarında önemli değişikliklere gitti.



"OBA" marketler zinciri, fiyatlandırma politikasını beş yıldır sürdürerek, tasarruflu alışveriş ve uygun fiyatlar sunmanın yanı sır,a market sayısını 900'e çıkararak müşterilerine daha yakın olmayı başardı.

Milli değerleri koruyarak Azerbaycan halkının yanında olan "OBA" Market, geçtiğimiz yıllarda ülkede yaşanan olaylara da kayıtsız kalmadı ve birçok kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerine öncülük etti. Ayrıca "OBA" marketler zinciri, şehit ailelerine ve Karabağ gazilerine yardımda bulunmanın yanında, spor ve eğitim alanlarının gelişmesi için maddi desteklerde bulundu.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Vatan Savaşı'nın başlaması ile "OBA" marketler zinciri tüm kaynaklarını Azerbaycan devleti, halkı ve ordusu için seferber ederek birçok proje hayata geçirmiştir.