Her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen oranlarda emekli maaşlarına zam yapılıyor. Bu zam oranları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam gerçekleştirildi. Şimdi ise emeklilerin gözü Ocak ayında yapılacak olan zamlara çevrildi. Ocak 2020 emekli zammı ne kadar olacak? SSK emekli maaş zammı 2020 belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ocak 2020 emekli zammına dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

OCAK 2020 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK emekli maaş zammı 2020 oranları henüz belli olmadı. Emekliler Ocak ayında yapılacak olan zammı heyecanla bekliyorlar. SSK ve Bağ-Kur’lulara, 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi.

Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, EsnafBağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu.

KASIM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.