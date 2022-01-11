Ocak 2022 evde bakım parası yatan iller hangileri? E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama

11 Ocak 2022 Salı 10:06 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 10:06

Evde bakım maaşı yatan iller, ödeme alan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Engelli veya bakıma muhtaç bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım yapan ailelere Evde Bakım Maaşı hizmeti veriliyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını haberimizdeki E-Devlet bağlantısı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Peki Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar il il sorgulamalarını e devlet ve sms üzerinden yapabiliyor.

OCAK 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Evde bakım parası henüz hesaplara yatırılmaya başlanmadı. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.