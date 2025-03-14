Ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,9, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 7, idari ve destek hizmetleri yüzde 8,2 yükseldi.

- HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,5 ARTTI

Hizmet üretim endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,5 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 12,4, idari ve destek hizmetleri yüzde 4,7 artarken ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,9 geriledi.