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Ekonomi

Ocak'ta 863 milyon TL SED ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayına ilişkin 863 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını duyurdu.

IHA20 Ocak 2024 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
Ocak'ta 863 milyon TL SED ödemesi yapıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Ocak ayına ilişkin 863 milyon TL SED ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, bu doğrultuda SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden ayırmadan desteklediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Ocak ayına ilişkin 863 milyon TL SED ödemesi yaptık" dedi.

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurgulayan Göktaş şunları söyledi:

"Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçlıyoruz. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş
  • Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi
  • çocuk

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