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Ekonomi

Ödemeler nasıl yapılacak? Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer ilgili kurumların raporları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, Papara'ya TMSF tarafından kayyum atandı. Söz konusu gelişmelere ilişkin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ise ödemelerde geçici olarak günlük limitler uygulanacağı ifade edildi.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 18:49 - Güncelleme:
Ödemeler nasıl yapılacak? Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması
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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir.

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