ODKA, Merkez Bankası ev sahipliğinde İstanbul'da toplantı gerçekleştirdi

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Mısır Merkez Bankası Başkanı Hassan Abdalla'nın eş başkanlığında çalışmaları yürütülen FSB ODKA Bölgesel Danışma Grubu, TCMB'nin ev sahipliğinde İstanbul'da toplantı düzenledi.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, İngiltere, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus, Umman ve Ürdün merkez bankaları, hazine ve maliye bakanlıkları ve denetim otoritelerinden yetkililer ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası temsilcileri toplantıya katıldı.

Toplantıda, küresel ve bölgesel kırılganlıklar, borç sürdürülebilirliğinin finansal istikrara yansımaları, banka dışı finansal aracıların bölgedeki rolü ve yapay zeka ile yapay zekanın finans alanında kullanımı konuları ele alındı.

Grup üyeleri ayrıca FSB'nin 2025'te devam eden çalışmaları ve 2026 öncelikleri hususunda bilgi alışverişinde bulundu.