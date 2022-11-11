OECD'de Türkiye yükselişi!

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, geçen yılın son çeyreğinde başlayan Türkiye ikinci tur eş denetimi 7 Kasım itibarıyla sonuçlandırıldı.

Türkiye, bu denetim neticesinde "Büyük Ölçüde Uyumlu" notunu aldı. Söz konusu not, başta "Avrupa Birliği (AB) İyi Uygulamalar Çalışma Grubu" olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye'nin uluslararası bilgi değişimi standartlarına uygun mevzuatı ve uygulaması olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor. Ayrıca, notun Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirmesine olumlu katkıda bulunması bekleniyor.

Türkiye, talep üzerine bilgi değişimi standartları açısından 2012'de Küresel Forum tarafından tabi tutulduğu birinci tur eş denetiminde "Kısmen Uyumlu" notu almıştı.

- ŞEFFAFLIK ALANINDA EN ÜST OLUŞUM



Sekretaryası vergide şeffaflık alanında normları belirleyen ve denetimleri yapan en üst oluşum olarak nitelendirilen Küresel Forum, OECD tarafından yapılıyor.

165 üyeli Küresel Forum, 2000'li yıllardan beri faaliyet gösterirken, 2009'da yeniden örgütlenmesinin ardından ülkelerin vergi alanında bilgi değişimi uygulamalarına ilişkin eş denetimler yürütüyor ve bu denetimlerin sonuçlarını G20'ye bildiriyor.

Ülkelerin eş denetim notları AB İyi Uygulamalar Çalışma Grubu, uluslararası kredi kuruluşları, OECD ve G20'de vergi şeffaflığına ilişkin çalışmalarda kullanılırken, notları düşük olan ülkelere bu uluslararası kuruluşlarca çeşitli vergisel ve mali yaptırımlar uygulanabiliyor.

AB İyi Uygulamalar Çalışma Grubunun vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesinde yer almamak için gerekli en önemli kriterler arasında eş denetimlerden en az "Büyük Ölçüde Uyumlu" notu alınması bulunuyor.