Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler uluslararası kuruluşların dikkatini çekmeye devam ediyor. OECD, Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etme kararı aldı.

Şubat ayında Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 2,9 büyüyeceğini tahmin eden OECD, bu tahminini yüzde 3,4 güncelledi. 2025 büyüme tahminini yüzde 3,2 olarak sürdürdü.

OECD, Türkiye'de ortalama enflasyonun 2024'te yüzde 55,5 ve 2025'te yüzde 28,9 olacağını da öngördü. Çekirdek enflasyonun 2024 ve 2025'te sırasıyla ortalama yüzde 57,5 ve yüzde 28,7 olacağını tahmin etti.